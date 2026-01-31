Recep Uçar: VAR hakemine teşekkür ederim!

Devre arasında taktiksel değişikliğe gittiklerini vurgulayan 50 yaşındaki teknik adam, "Oyunun değiştiği an, devre arasında yaptığımız taktiksel değişiklikle baskılı bir oyunu tercih etmemiz ve bunun karşılığını almamızdı. Daha fazla pozisyon ürettik ve ikinci golü bularak öne geçtik. Başakşehir çok uzun bir takım. Daha sonra skor 2-2 oldu. Son 15 dakikaya baktığımızda bir puanı kazanan değil 2 puanı kaybeden takımdık. Bir puan bizi çok mutlu etmedi ama Başakşehir'den alınan 1 puan değerli. Buradan boş dönmüyoruz. Özellikle ikinci yarıda ortaya koydukları kazanma arzusu dolayısıyla oyuncularımı tebrik ediyorum. 19 yılını Başakşehir Kulübünde geçiren bir insan olarak onlara başarılar diliyorum. Nuri Şahin çok sevdiğim bir meslektaşım. Çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Recep Uçar, Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceklerinin hatırlatılması üzerine, "Rakibin kim olduğu önemli değil. İyi oyunlar oynamak istiyoruz. Bugün keyifli bir müsabaka oldu. Güzel bir futbol seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Bu, ligin marka değeri açısından önemli. Galatasaray maçı, zor bir müsabaka. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.