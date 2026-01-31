Samsun nefes aldı

Süper Lig'e iyi başlayan ancak son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen (4B/3M)
Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek moral buldu. Temposu düşük geçen maçın son anlarıysa nefes kesti. 90+2'de Makoumbou'nun asistinde Assoumou fileleri havalandırarak Karadeniz ekibine 3 puanı getirdi.
Kasımpaşa 11 şutunda sadece 1 isabet bulurken onda da kaleci Okan Kocuk'a takıldı. Samsunspor 3 defa isabet sağlarken 1'inde Gianniotis'i avlamayı başardı. Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlıların galibiyet özlemi 7 maça (4M/3B) çıktı. Samsun'un puanı 30'a yükselirken 16 puandaki İstanbul ekibi için tehlike çanları çalıyor.