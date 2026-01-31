Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor'da Rey Manaj'a havaalanında coşkulu karşılama!
Giriş Tarihi: 31.01.2026 17:53

Sivasspor'un anlaşma sağladığı yıldız futbolcu Rey Manaj, havaalanında çok sayıda taraftar tarafından karşılandı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor'un, prensipte anlaşma sağladığı Arnavut futbolcu Rey Manaj, 555 gün sonra Sivas'a geldi. Kırmızı-beyazlı ekibin eski golcüsünü, özel uçakla geldiği Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar bekledi.

25 Temmuz 2024 tarihinde Sivasspor'dan ayrılan Rey Manaj, meşalelerle ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı.



Taraftarlarla selamlaşan Rey Manaj, ardından kulüp yetkilileriyle görüşmek üzere kulüp tesislerine geçti. Manaj'ın, Sivasspor yönetimiyle yapacağı görüşmesinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

