Sivasspor’da Rey Manaj’a havaalanında coşkulu karşılama!

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor'un, prensipte anlaşma sağladığı Arnavut futbolcu Rey Manaj, 555 gün sonra Sivas'a geldi. Kırmızı-beyazlı ekibin eski golcüsünü, özel uçakla geldiği Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar bekledi.
25 Temmuz 2024 tarihinde Sivasspor'dan ayrılan Rey Manaj, meşalelerle ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı.
Taraftarlarla selamlaşan Rey Manaj, ardından kulüp yetkilileriyle görüşmek üzere kulüp tesislerine geçti. Manaj'ın, Sivasspor yönetimiyle yapacağı görüşmesinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.