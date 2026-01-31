Son 16’da tarihi rövanş!

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli olurken, kaderin cilvesi olarak ilginç bir rövanş hikâyesi ortaya çıktı. Lig aşamasında son maçında Jose Mourinho'nun takımı Benfica, kaleci Trubin'in 90+8'de attığı golle Real Madrid'i 4-2 yenip mucizevi bir şekilde play-off'a adını yazdırırken İspanyol devini ise ilk 8'in dışına atmıştı. Mourinho, eski takımı Real Madrid ile bu kez son 16'da kozlarını paylaşacak. Eşleşmeler şöyle:Monaco (Fransa)- PSG (Fransa)Benfica (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere)Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya)B.Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya)Club Brugge (Belçika -Atletico Madrid (İspanya)Olympiakos (Yunanistan) – B.Leverkusen (Almanya)