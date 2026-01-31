Son dakika: Fenerbahçe’nin transfer için anlaştığı Sidiki Cherif, İstanbul’da!

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de bir transfer daha bitme aşamasına geldi. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif'i taşıyan uçak İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 19 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri ve Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.
Basın mensuplarına Fenerbahçe atkısıyla poz veren Cherif, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından genç oyuncu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
OPSİYONLU KİRALIK
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.
19 yaşındaki santrforun, sarı-lacivertliler ile 4.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Sidiki Cherif bu sezon Angers'te 19 maça çıktı ve 4 gole katkı sağladı.