Süper Lig: Eyüpspor, Alanyaspor deplasmanında kazandı!

Süper Lig 20. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçı, konuk ekip 3-1'lik ksorla kazandı.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Talha Ülvan, 86. dakikada Raux Yao ve 90+4'te Prince Ampem kaydetti. Ev sahibi takımın tek sayısı ise 3. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.
Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 18 puana yükselirken, Alanyaspor 22 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Eyüpspor, Başakşehir'i konuk edecek. Alanyaspor ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.