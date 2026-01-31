Tavares oluyor!

İlk etapta Beşiktaş'a olumsuz yanıt veren Tavares'ten sürpriz geri dönüş geldi. Portekizli sol bek kararında değişikliğe giderek, siyah-beyazlı formayı giyebileceğini kulüp yönetimine menajeri aracılığı ile iletti.Beşiktaş, oyuncuya ise ilk teklifi kabul etmesi şartını koştu. 26 yaşındaki futbolcunun 3 milyon Euro maaş üzerinden 2.5 yıllık sözleşmeye "Evet" demesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.Beşiktaş, kaleci transferinde bir numaralı adayı olan Filip Jörgensen'in kulübü Chelsea'nin fikir değiştirmesini bekliyor. Siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakan 23 yaşındaki eldiven, yönetim ve teknik direktör Liam Rosenior ile görüşerek ayrılık talebini yeniledi.Alman file bekçisinin olumlu yaklaştığı belirtildi. West Ham United'dan Areola için de masaya oturan Beşiktaş, Filip Jörgensen transferinin olumsuz sonuçlanması halinde diğer alternatiflere yönelecek.Beşiktaş, Süper Lig'de bugün Konyaspor'u konuk edecek. Son sekiz maçta yenilgi yüzü görmemesine rağmen 4 galibiyet ve 4 beraberlikle istediği sonuçları tam olarak alamayan siyah-beyazlı ekip, sahaya mutlak üç puan parolası ile çıkacak.Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önceki gün yaptığı basın toplantısında, "Taraftarlar protesto etmekte haklılar ve bu haklarını kullanmaları kadar doğal bir şey yok" demişti. Siyah-beyazlı futbolseverlerin, bu haklarını kullanmak adına bugün Konyaspor maçı öncesi Dolmabahçe'de toplanarak Başkan Adalı ve teknik heyete kötü sonuçlar ve geciken transferlerden dolayı protestoda bulunacağı öğrenildi.