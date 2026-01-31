Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz’ın acı günü!

Tedavi gördüğü özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Egemen Korkmaz'ın babası Ziyaettin Korkmaz'ın cenazesi, Karesi ilçesine bağlı Toygar Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'ne getirildi.

Teknik direktör Egemen Korkmaz ve annesi Şahinde Korkmaz, camide taziyeleri kabul etti. Ziyaettin Korkmaz için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Korkmaz'ın cenazesi, Başçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine, Korkmaz ailesi ve yakınlarının yanı sıra spor camiasından birçok isim katıldı.