Yalçın Koşukavak: Bir puanı hak etmiştik!

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Çorum FK müsabakasının ardından açıklamalarda bulundu.

Yalçın Koşukavak, zor bir deplasman maçına çıktıklarını belirterek, "Çorum FK, kadro kalitesi çok yüksek bir takım ama ona rağmen ilk yarı skoru bulmaya çok yakın bir oyun oynadık. Pozisyon vermeden ikinci yarı daha duygusal, daha öne doğru hareket eden bir Çorum FK karşısında geçiş hücumlarıyla skoru alabilirdik." dedi.

Futbolcularının iyi mücadele ettiğinin altını çizen Koşukavak, "Bu kadar iyi mücadele edince 87. dakikada penaltı golüyle mağlup olduğumuza üzüldüm. Bu mücadelenin hakkı buradan bir puan almaktı. Çünkü rakip ikinci yarı biraz daha fazla topa sahip oldu ama bize karşı hiçbir üretkenlik sağlayamadı." diye konuştu.