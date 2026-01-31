Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yetenekli oyuncular daha cesur olmalı!
Giriş Tarihi: 31.01.2026

Yetenekli oyuncular daha cesur olmalı!

Yetenekli oyuncular daha cesur olmalı!
  • ABONE OL
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istedikleri gibi bir maç çıkaramadıklarını söyledi. 48 yaşındaki hoca, "Yetenekli oyuncularımızın biraz daha ön plana çıkması lazım. Özellikle ön bölgede cesur olmalı ve daha iyi üretmeliyiz. Bunu geliştirmek için çalışıyoruz. Bu bizim sorunumuz. Başımız dik devam etmek zorundayız" dedi. Muçi ile ilgili soruya da "Şu an Muçi'nin transferi gündemimizde yok" yanıtını verdi. Oulai'nin yaptığı hatayla ilgili gelen "Transfer söylemleri nedeniyle kafa karışıklığı var mı" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Ben böyle bir ihtimal vermiyorum. İstek, arzu üst seviyede, problem sadece biraz daha özgüven diyebiliriz. Bu da bize kalıyor."

ARKADAŞINA GÖNDER
Yetenekli oyuncular daha cesur olmalı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz