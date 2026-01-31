Yetenekli oyuncular daha cesur olmalı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istedikleri gibi bir maç çıkaramadıklarını söyledi. 48 yaşındaki hoca, "Yetenekli oyuncularımızın biraz daha ön plana çıkması lazım. Özellikle ön bölgede cesur olmalı ve daha iyi üretmeliyiz. Bunu geliştirmek için çalışıyoruz. Bu bizim sorunumuz. Başımız dik devam etmek zorundayız" dedi. Muçi ile ilgili soruya dayanıtını verdi. Oulai'nin yaptığı hatayla ilgili gelensorusunu da şöyle yanıtladı: "Ben böyle bir ihtimal vermiyorum. İstek, arzu üst seviyede, problem sadece biraz daha özgüven diyebiliriz. Bu da bize kalıyor."