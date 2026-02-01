A Spor muhabiri Keşaplı’ya ödül

UZUN yıllardır İtalya'da gazetecilik yapan, A Haber ve A Spor İtalya muhabiri olan Dündar Keşaplı, İtalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Parola d'Oro (Altın Kelime) Ödülleri'nde Kültürlerarası ve Spor İletişimi kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül, Keşaplı'nın farklı kültürler arasında diyaloğu teşvik etmesi, Akdeniz ile Avrupa halkları arasında anlayış köprüleri kurması ve kelimeyi barış, kapsayıcılık ve karşılıklı anlayış aracı olarak kullanmadaki sürekli katkıları nedeniyle verildi.