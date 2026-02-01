Ahmet Çelebi son yolculuğuna uğurlandı!

Merhum Çelebi'nin ailesi ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile bazı futbolcular ve futbol camiasından birçok isim katıldı.