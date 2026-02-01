Alanyaspor kaybetti istifa sesleri yükseldi

Sahasında Eyüpspor'u konuk eden Corendon Alanyaspor, devreyi önde kapattığı maçta rakibine 3-1 mağlup oldu.
Henüz 3. dakikada Güven Yalçın ile üstünlüğü bulan Akdeniz temsilcisi, ikinci yarıda döküldü. 49'da Talha Ülvan maça dengeyi getirdi: 1-1. Baskısını sürdüren Eyüp, 86'da yeni transferi Raux Yao'nun ayağından öne geçti. 90+4'te ceza sahasına slalomlarla giren Prince Ampem skoru ilan etti.
İstanbul ekibi, 5 maç sonra kazandı. 25 Ekim'den bu yana 11 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Alanya'da taraftarlar, teknik direktör Joao Pereira için "İstifa" tezahüratında bulundu.