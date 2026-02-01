CANLI | Süper Lig’de Galatasaray – Kayserispor maçı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Müsabaka Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.
Mücadelede Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Mehmet Kısal üstlenecek.
Galatasaray – Kayserispor maçı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Yunus Akgün, Lang, Osimhen.
Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser, Benes, Mendes, Opoku, Cardoso, Onugkha.
GALATASARAY 46 PUANDA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 19 haftayı lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 46 puan toplama başarısı gösterdi.
Okan Buruk'un öğrencileri bu sezon ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Kayserispor ise 15 puan topladı ve haftaya düşme hattında girdi.