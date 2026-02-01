Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferini açıkladı!

Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u transfer eden Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi.
Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki Fransız santrfor Sidiki Cherif ile anlaşma sağladı.
Sidiki Cherif'in sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı.
Fransız santrfor için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu maddesi bulunduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi katıldı.
Sidiki Cherif'in Fenerbahçe'de 26 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki santrafor Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı. Fransız genç oyuncu satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiralandı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgay Terzi yer aldı. Sidiki Cherif'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz."