Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferini açıkladı!

Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u transfer eden Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi.

Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki Fransız santrfor Sidiki Cherif ile anlaşma sağladı.

Sidiki Cherif'in sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı.