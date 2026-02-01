Galatasaray’da Mauro Icardi fırtınası! Gheorghe Hagi’nin rekorunu egale etti

İLK YILINDA 23 GOL SEVİNCİ

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 23 gol attı.

Şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda takıma büyük katkı veren Icardi, Süper Lig'de 24 ve Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada da 1 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaştı.

İKİNCİ SEZONUNDA KRAL OLDU

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.

Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı. Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol attı.