Galatasaray’da Victor Osimhen’den 14. gol!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kayserispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ikinci golcü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den geldi. Müsabakanın 26. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, kaleci Bilal Beyazıt'ın sağ tarafından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de 8. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan Osimhen, toplamdaki gol sayısını 14'e çıkardı.Maça 11'de başlayan Victor Osimhen 82. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.