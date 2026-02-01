Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Victor Osimhen'den 14. gol!
Giriş Tarihi: 1.02.2026 22:08

Galatasaray'da Victor Osimhen'den 14. gol!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Kayserispor maçında fileleri havalandırdı ve bu sezon 14. golünü attı.

İHA
Galatasaray’da Victor Osimhen’den 14. gol!
  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kayserispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ikinci golcü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den geldi. Müsabakanın 26. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, kaleci Bilal Beyazıt'ın sağ tarafından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de 8. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan Osimhen, toplamdaki gol sayısını 14'e çıkardı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen 82. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Victor Osimhen'den 14. gol!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz