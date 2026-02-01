Göztepe, Gümrük’e takılmadan geçti

Üst sıralara oynayan Göztepe, sahasında ağırladığı ligin dibine demir atan Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek son 5 maçta 13 puan topladı. Serginho'nun golüyle geriye düşen İzmir temsilcisi, 20. dakikada Olaitan'ın vuruşuyla dengeyi getirdi. Devre bitmeden de yarım voleyle kaleyi bulan Janderson, 45+1'de üstünlüğe taşıdı. Göztepe, yenilmezliğini 5 maça yükseltirken evinde üst üste 3. müsabakasını kazandı. Geçen sezon 20. maçlar itibariyle hanesinde 34 puan bulunan Göztepe, bu sezon puanını 39'a çıkardı ve +5 puan daha fazla topladı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya Konya deplasmanına giderken Karagümrük sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

İSTANBUL'DAN 18 PUAN ALDI

Göztepe, bu sezon İstanbul takımlarıyla 9 müsabakada karşı karşıya geldi. Bu süreçte 5 galibiyet alan, 1 kez de (Galatasaray) yenilen sarı-kırmızılılar, 3 beraberlik yaşadı ve 18 puan topladı.