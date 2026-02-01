Rize yakalandı galibiyet hasreti 4 maça yükseldi

Son haftaların çıkıştaki ekibi Başakşehir, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Golcüsü Eldor Shomurodov ile öne geçen turuncu- lacivertli takıma 45+1'de Taha Şahin yanıt verdi: 1-1. Devreye eşitlikle gidilirken Çaykur Rizespor, Valentin Mihaila ile 68'de üstünlüğü buldu. Bu sefer beraberlik için yüklenen taraf olan Başakşehir, Bertuğ ile dengeyi sağladı. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 30'a, Rizespor 20'ye yükseltti.

UÇAR: 2 PUAN KAYBETTİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar maçın ardından şöyle konuştu: "İlk devrede daha kontrollü oyunu tercih ettik. Oyunun 11'e 11 bitmesini sağlayan VAR'a teşekkür ederim. Son 15-20 dakikada 1 puanı kazanan değil, 2 puanı kaybeden takımdık."