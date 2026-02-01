Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor-Pendikspor maçında gol sesi çıkmadı
Giriş Tarihi: 1.02.2026 15:41

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Atko Grup Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

AA
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Atko Grup Pendikspor ile karşılaştı. Sivas'ta oynanan maç 0-0 sona erdi.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ulu, Çağrıcan Pazarcıklı

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Malle (Dk. 59 Emre Gökay), Cihat Çelik, Charisis, Ethemi (Dk. 73 Okoronkwo), Bekir Turaç Böke

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Furkan Doğan, Soldo, Berkay Sülüngöz, Thuram, Hakan Yeşil (Dk. 61 Adnan Uğur), Bekir Karadeniz, Hüseyin Maldar, Denic, Görkem Bitin (Dk. 69 Harris), Wilks (Dk. 82 Ahmet Karademir)

Sarı kartlar: Dk. 53 Furkan Doğan, Dk. 57 Berkay Sülüngöz (Atko Grup Pendikspor), Dk. 66 Charisis, Dk. 90+1 Mert Çelik, 90+2 Bekir Turaç Böke (Özbelsan Sivasspor)

