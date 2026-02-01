Sivasspor-Pendikspor maçında gol sesi çıkmadı

Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ulu, Çağrıcan Pazarcıklı
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Malle (Dk. 59 Emre Gökay), Cihat Çelik, Charisis, Ethemi (Dk. 73 Okoronkwo), Bekir Turaç Böke
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Furkan Doğan, Soldo, Berkay Sülüngöz, Thuram, Hakan Yeşil (Dk. 61 Adnan Uğur), Bekir Karadeniz, Hüseyin Maldar, Denic, Görkem Bitin (Dk. 69 Harris), Wilks (Dk. 82 Ahmet Karademir)
Sarı kartlar: Dk. 53 Furkan Doğan, Dk. 57 Berkay Sülüngöz (Atko Grup Pendikspor), Dk. 66 Charisis, Dk. 90+1 Mert Çelik, 90+2 Bekir Turaç Böke (Özbelsan Sivasspor)