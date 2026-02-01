Sivasspor’da Evren Otyakmaz’dan Rey Manaj açıklaması!

Tredyol 1. Lig'in 23. haftasında Atko Grup Pendikspor ile golsüz berabere kalan Özbelsan Sivasspor'da yardımcı antrenör Evren Otyakmaz, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Otyakmaz, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, önemli bir maçta puan kaybı yaşadıklarını belirterek, "Bizim adımıza tek ihtimalli bir maçtı, tamamen kazanmayı istiyorduk. Saha içerisinde de bu doğrultuda hareket ettik ama maalesef olmadı ve yine kaybedilen 2 puan var." dedi.

Ligde geçen hafta Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kaldıkları maça benzer bir mücadelenin yaşandığını aktaran Evren Otyaktmaz, "Çok fazla pozisyona girdik ama yine değerlendiremedik. Bizim adımıza üzücü bir maç oldu." diye konuştu.