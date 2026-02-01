Thiam atıyor Çorum uçuyor

ZİRVEmücadelesi veren Çorum FK, sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin son bölümleri nefes kesti. Çorum FK'da kazanılan penaltıyı Mame Thiam 87. dakikada ağlara gönderdi. Senegalli forvet, yeni takımında 4 müsabakada forma giyerken 4. golünü kaydetti. Hüseyin Eroğlu'nun takımı, üst üste 3. galibiyetini elde ederek 4. sıraya yükseldi. Keçiörengücü'nün ise 7 karşılaşmalık yenilmezlik serisi sona erdi. Bu mücadelede Çorum, topla oynamada %64'e 36, isabetli şutta 4'e 3, başarılı pasta 406'ya 194 üstünlük kurdu.