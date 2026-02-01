Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vincenzo Montella'dan Al-Hilal'e ziyaret!
Giriş Tarihi: 1.02.2026 22:05

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'e ziyarette bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları öncesindeki kulüp ziyaretleri kapsamında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'ı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Montella, takımın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi ve milli futbolcu Yusuf Akçiçek'le bir araya geldi.

Al-Hilal takımın antrenmanını izleyen Vincenzo Montella'ya Inzaghi ve Yusuf Akçiçek tarafından forma seti hediye edildi.

Montella'ya ziyaretinde A Milli Futbol Takımı Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da eşlik etti.

