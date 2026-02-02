Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı! Kocaelispor deplasmanında kazandı

Teknik direktör Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 11'inde 5 değişikliğe gitti. İtalyan çalıştırıcı, savunmada Çağlar Söyüncü, orta saha da Fred ile İsmail Yüksek ileri hatta ise Kerem Aktürkoğlu ve Nene'yi yedeğe çekti.

Tedesco, bu oyuncuların yerine Skriniar, Guendouzi, Edson Alvarez, Musaba ve Asensio'yu sahaya sürdü.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Levent Mercan ile Jhon Duran kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif ise maç kadrosunda yer almadı.