Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı! Kocaelispor deplasmanında kazandı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Kocaeli Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Altan ile Bilal Gölen üstlendi.
Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında 2-0'lık skorla kazandı.
Sarı-lacivertlilerin gollerini 45+1. dakikada Marco Asensio ile 75. dakikada Dorgeles Nene kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 46'ya yükseltti. Sarı-lacivertliler, zirvedeki Galatasaray ile puan farkını korudu.
Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise haftayı 24 puanda kapattı.
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Kocaelispor ise Kayserispor deplasmanında sahaya çıkacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanatta kazandığı serbest vuruşu kullanan Asenesio'nun ortasına iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.
8. dakikada Petkovic'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rivas, uygun pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.
16. dakikada Can Keleş'in ceza sahası sağ çaprazından sol ayakla yaptığı orta şut karışımı vuruşta falso alan top, uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.
45. dakikada Fenerbahçe'nin hızlı gelişen atağında Asensio'nun sol kanattan ortasına gelişine En Nesyri'nin şutunu savunma çizgiden çıkardı. Alvarez'in dönen topa müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.
45+1'de Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Asensio'nun sert şutunda meşin yuvarlak sol üst köşede üst direğin içine çarparak ağlarla buluştu: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
56. dakikada sağ kanattan topu ileri taşıyan Can Keleş'in ceza sahası içine yerden ortasında Petkovic gelişine vurdu. Ederson meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
60. dakikada Ahmet Oğuz'un sol köşeden kullandığı korner atışında Show kafayı vurdu. Meşin yuvarlak uzak direğe çarparak auta gitti.
75. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla hızla ilerleyen Semedo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra topu yerden altıpas içine gönderdi. Nene'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
TEDESCO'DAN İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı.
Sarı-lacivertli futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Edson Alvarez, Guendouzi, Asensio, Musaba, Talisca, Youssef En-Nesyri 11'i ile çıktı.
Teknik direktör Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 11'inde 5 değişikliğe gitti. İtalyan çalıştırıcı, savunmada Çağlar Söyüncü, orta saha da Fred ile İsmail Yüksek ileri hatta ise Kerem Aktürkoğlu ve Nene'yi yedeğe çekti.
Tedesco, bu oyuncuların yerine Skriniar, Guendouzi, Edson Alvarez, Musaba ve Asensio'yu sahaya sürdü.
SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.
Sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Levent Mercan ile Jhon Duran kadroya alınmadı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif ise maç kadrosunda yer almadı.
SELÇUK İNAN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de son oynadıkları Samsunspor müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 2 değişiklik yaptı.
İnan, Samsunspor maçında ilk 11'de görev alan sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl yerine Rivas'a, Agyei'nin yerine ise Can Keleş'e şans verdi.
Kocaeli ekibi Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Haidara, Linetty, Show, Keita, Can Keleş, Rivas, Petkovic 11'i ile sahaya çıktı.
Kocaelispor'un Manchester City'den transfer ettiği futbolcu Mahamadou Susoho Sissoho da yedek kulübesinde yer aldı.
ORHAN GÖRSEN'E PLAKET
Kocaelispor'da futbolculuk ve başkanlık yapan Orhan Görsen'e kulüp başkanı Recep Durul tarafından maç öncesi plaket verildi.