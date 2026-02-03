Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda yarı finale kaldı
Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda yarı finale kaldı

İspanya Kral Kupası'nda Albacete'yi 2-1 yenen Barcelona, yarı finale yükseldi.

Barcelona, İspanya Kral Kupası’nda yarı finale kaldı
Carlos Belmonte Stadı'nda oynanan çeyrek final maçında ikinci lig temsilcisi Albacete, LaLiga ekibi Barcelona'yı ağırladı.

Lamine Yamal'ın 39 ve Ronald Araujo'nun 56. dakikada attığı gollerle 2-1 kazanan Barcelona, adını yarı finale yazdırdı.

Son 16 turunda Real Madrid'i 3-2 yenerek saf dışı bırakan Albacete'de ise Javier Moreno'nun 87. dakikada attığı gol yeterli olmadı.

Kral Kupası'nda çeyrek finaller, Alaves-Real Sociedad, Valencia-Athletic Bilbao ve Real Betis-Atletico Madrid maçlarıyla tamamlanacak.

Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda yarı finale kaldı
