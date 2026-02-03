Başakşehir, kupada Fatih Karagümrük ile karşılaşacak!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile RAMS Başakşehir yarın karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki saat 15.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Başakşehir, 8 takımın yer aldığı A Grubu'nda 3 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor. Galatasaray'a ilk hafta maçında 1-0 yenilen turuncu-lacivertli ekip, ikinci müsabakada ise Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Grupta iki beraberlik yaşayan Fatih Karagümrük ise 2 puanla 5. basamakta bulunuyor.