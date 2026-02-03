Chibuike Nwaiwu: “Takımda bir aile ortamı var”

Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'un Fethiyespor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Nwaiwu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aslında iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim. İlk yarıda golü bulmak adına çok büyük bir mücadele ortaya koyduk ancak bunu skora yansıtamadık. Sadece gol eksikti. İkinci yarıda yakaladığımız fırsatları değerlendirdik ve golü de bulunca bizim adımıza iyi bir maç oldu.

Takımda bir aile ortamı var. Tam anlamıyla bir ailenin içerisine geldim. Bu da takıma olan adaptasyonumu kolaylaştırıyor. Çok iyi bir ortam olduğunu söyleyebilirim.

Topa çok yakındım. Topun dışarı çıktığını gördüğüm için gol olsa bile verilmeyeceğini biliyordum zaten."