Eyüpspor, iki transferi açıkladı

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Senegal ekiplerinden Essamaye forması giyen oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Ismaila Manga'ya Semt-i Mukaddes'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbıl ekibi ayrıca Senegalli futbolcu Diabel Ndoye'yi de transfer etti. Yapılan duyuruda, "Yeni transferimiz Diabel Ndoye'ye Semt-i Mukaddes'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.