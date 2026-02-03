Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eyüpspor, iki transferi açıkladı
Giriş Tarihi: 3.02.2026 21:38

Trendyol Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, Senegalli futbolcular Ismaila Manga'yı ve Diabel Ndoye'yi kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Senegal ekiplerinden Essamaye forması giyen oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Ismaila Manga'ya Semt-i Mukaddes'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbıl ekibi ayrıca Senegalli futbolcu Diabel Ndoye'yi de transfer etti. Yapılan duyuruda, "Yeni transferimiz Diabel Ndoye'ye Semt-i Mukaddes'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

