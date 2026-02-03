Fatih Tekke’den transfer açıklaması: "İzlediğimiz oyuncular var"

Fatih Tekke, Trabzonspor'un Fethiyespor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dar alandaki becerilerimizi biraz daha doğru kullanmamız lazım. Ön taraftaki etkinlik istediğimiz seviyede değil. Acelecilik var. İkinci yarı yeteneklerimiz kullandık diyebilirim. Devre arasında 'Biz özgüvensiz oynayamayız. Denemelisiniz.' dedim.

Ligin bizim açımızdan seyrini belirleyecek ve zor geçeceğini düşündüğüm zor bir periyota giriyoruz. Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK arkasından iki maç daha var. Bu beş maç bizim ligdeki seyrimizi belirler. Buna hazır olmamız lazım.

TRANSFER SÖZLERİ

Özellikle bazı bölgelerde eksiklerimiz var bu net gözüküyor. İstediğimiz oyuncuların ismi, ilgimiz… Türkiye ve Trabzon olunca rakamlar inanılmaz derecede 20-25'leri buluyor. Biz bir yapı inşa ettik. Yükselen ve rekabet edebilen bir takım. Oyuncuların değerlerinin arttığı ve değer gören bir Trabzonspor var. Kafamız dik olması lazım, çalışmaya hep devam edeceğiz. Belirlediğimiz ve uzun süredir izlediğimiz oyuncular var. Başkanımız, biz ve izleme ekibimiz.

Şu an bize gelip net oyuncu olarak katkı yapacak hiçbirinin maliyeti uymuyor. Resmi teklif olarak belki de Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservisini de verdik ama kabul edilmedi. Son dakikaya kadar arayışımız var. Özellikle şu konumda genç değil, gencimiz çok. Net oyuncu olursa değerlendirmemiz olacak. Buna ihtiyacımız var. Sezon başından itibaren daha iyi performanslar bekliyorum."