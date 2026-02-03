İşte kartal’ın yeni golcüsü!

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi sonrası yeni forvetini buldu… Siyahbeyazlılar, Güney Koreli santrfor Hyeongyu Oh'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcu için Belçika kulübü Genk'e bonuslarla birlikteOyuncu bugün İstanbul'a gelecek ve kendisini Beşiktaş'a bağlayan 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Geçen sezon başında Celtic'ten Genk'e 2.7 milyon Euro'ya transfer olan Hyeon-Gyu Oh, bu sezon 32 müsabakada forma giyerken 10 gol attı, 3 de asist gerçekleştirdi. 187 cm. boyundaki futbolcu, sağ ayağını kullanıyor. Aynı zamanda sol ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.