Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşte kartal’ın yeni golcüsü!
Giriş Tarihi: 3.02.2026

İşte kartal’ın yeni golcüsü!

Beşiktaş, Güney Koreli santfor Hyeon-gyu Oh’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki forvet bugün 4.5 senelik imzayı atacak

İşte kartal’ın yeni golcüsü!
  • ABONE OL
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi sonrası yeni forvetini buldu… Siyahbeyazlılar, Güney Koreli santrfor Hyeongyu Oh'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcu için Belçika kulübü Genk'e bonuslarla birlikte 15 milyon Euro bonservis ödeneceği öğrenildi. Oyuncu bugün İstanbul'a gelecek ve kendisini Beşiktaş'a bağlayan 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Geçen sezon başında Celtic'ten Genk'e 2.7 milyon Euro'ya transfer olan Hyeon-Gyu Oh, bu sezon 32 müsabakada forma giyerken 10 gol attı, 3 de asist gerçekleştirdi. 187 cm. boyundaki futbolcu, sağ ayağını kullanıyor. Aynı zamanda sol ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte kartal’ın yeni golcüsü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz