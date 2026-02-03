Kante Fenerbahçe’de

Ara transferde Anthony Musaba, Mert Günok, Guendouzi ve son olarak Sidiki Cherif'i kadrosuna katan Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız orta saha N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı. Yönetici Ertan Torunoğulları, 4 gündür Suudi Arabistan'ı mesken tutarken dün yapılan final görüşmelerinde Al-İttihad kulübüyle anlaşma sağlandı. Körfez ekibinin kadrosuna katmak istediği Youssef En-Nesyri'nin takasının gerçekleşmesi de uzayınca operasyon zaman aldı. Faslı oyuncunun kiralık gideceği ve sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan temsilcisine 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Kanarya'nın, 2.5 yıllık sözleşme yaptığı Kante'ye ise senelik 10 milyon Euro maaş vereceği belirtildi. Fenerbahçe, işlemleri hızlandırmak için Al-İttihad'ın önceki akşam Al-Najma ile oynadığı maçta kadroya alınmayan tecrübeli futbolcuyu Arabistan'da sağlık kontrolünden geçirdi. Kendisi için gönderilen özel uçakla bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Kante için havalimanında özel bir karşılama töreni yapılacak. 34 yaşındaki efsane, Fransa ile 2018'de Dünya Kupası kaldırdı. 2021'de Fransa Milli Takımı ile Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

SUUDİ Arabistan'da bulunan yönetici Ertan Torunoğulları, Kante'nin transferini tamamlarken Fransız yıldız sağlık kontrolünden de geçti.