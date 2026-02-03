Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor galibiyeti unuttu!
Giriş Tarihi: 3.02.2026 09:52

Kayserispor galibiyeti unuttu!

Kayserispor, Süper Lig'de çıktığı 6 maçtır galip gelemedi. Sarı kırmızılılar, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İHA
Kayserispor galibiyeti unuttu!
  • ABONE OL

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, oynadığı son 6 maçtan galibiyet çıkaramadı.

Son galibiyetini sahasında 29 Kasım 2025 tarihinde oynadığı Çaykur Rizespor mücadelesinde 1-0'lık sonuçla alan sarı kırmızılılar, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Kayserispor bu süreçte Eyüpspor, Alanyaspor ve Konyaspor ile berabere kalırken Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray'a ise mağlup oldu.

Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Kayserispor 15 puanda kaldı ve küme düşme hattı içerisinde kaldı. Kayserispor, ligin 21. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor galibiyeti unuttu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz