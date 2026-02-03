Rizespor kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’ya takıldı! İstanbul ekibi puanla tanıştı

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında sahasında 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Beyoğlu Yeni Çarşı, 7. dakikada Alhan Kurtoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Rizespor, 56. dakikada Taylan Antalyalı'nın golüyle eşitliği yakaladı. Maçın son bölümünde birçok pozisyon yaşansa da skor değişmedi ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 4'e çıkardı. Beyoğlu ise ilk puanını aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



4. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sol kanattan Zeqiri'nin pasında tola buluşan Taha Şahin'in ceza sahasının dışından gerçekleştirdiği vuruşunda top az farkla auta çıktı.



6. dakikada sağ kanattan son çizgiye ilerleyen Alperen'in ortasında Alhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

56. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı ceza sahasında oluşan karambolde Emir Ortakaya'nın yerde kalmasıyla hakem Burak Demirkıran beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Taylan Antalyalı'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1



83. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Hojer'in ortasında vuruşunu gerçekleştiren Ali Sowe'un şutunda top az farkla auta çıktı.

GOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşıspor

GOL | Rizespor 1-1 Beyoğlu Yeni Çarşıspor