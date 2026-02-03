Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un konuğu Fethiyespor! Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu
Giriş Tarihi: 3.02.2026 19:25 Son Güncelleme: 3.02.2026 19:30

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Fethiyespor'u konuk edecek. Bordo-mavili takım, mücadeleyi kazanarak puanını 6'ya çıkarmak istiyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Ahmet Yıldırım, Mustafa Eskihellaç, Nwaiwu, Okay Yokuşlu, Lovik, Bouchari, Ernest Muçi, Ozan Tufan, Nwakaeme, Umut Nayir, Felipe Augusto.

FETHİYESPOR:

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup ederek 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Fethiyespor karşısında kazanarak gruptan çıkma iddasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Zubkov, mücadelede forma giyemeyecek.

