Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK'den Antalyaspor'a yarım düzine gol!
Giriş Tarihi: 3.02.2026 15:00 Son Güncelleme: 3.02.2026 15:11

ATV ve A Spor ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. B grubu 3. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Hesap.com Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti.

ATV ve A Spor ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı start verdi.

IĞDIR'DAN FARKLI GALİBİYET

B Grubu 3. hafta maçında, 1.Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK ile Süper Lig'den Hesap.com Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleden Iğdır FK 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, Conte (2), Suarez, Rotariu, Özder Özcan ve Bruno'dan geldi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Iğdır FK, puanını 4'ye yükselterek maç fazlasıyla da 4. sıraya oturdu. Son sıradaki Antalyaspor ise henüz puanla tanışamadı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Alagöz Holding Iğdır FK 1-0 Hesap.com Antalyaspor

GOL | Alagöz Holding Iğdır FK 2-0 Hesap.com Antalyaspor

GOL | Alagöz Holding Iğdır FK 3-0 Hesap.com Antalyaspor

GOL | Alagöz Holding Iğdır FK 4-0 Hesap.com Antalyaspor

GOL | Alagöz Holding Iğdır FK 4-0 Hesap.com Antalyaspor

GOL | Alagöz Holding Iğdır FK 5-0 Hesap.com Antalyaspor

GOL | Alagöz Holding Iğdır FK 5-0 Hesap.com Antalyaspor

GOL | Alagöz Holding Iğdır FK 6-0 Hesap.com Antalyaspor

