Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK’den Antalyaspor’a yarım düzine gol!

ATV ve A Spor ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı start verdi.
IĞDIR'DAN FARKLI GALİBİYET
B Grubu 3. hafta maçında, 1.Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK ile Süper Lig'den Hesap.com Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleden Iğdır FK 6-0'lık skorla galip ayrıldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, Conte (2), Suarez, Rotariu, Özder Özcan ve Bruno'dan geldi.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Iğdır FK, puanını 4'ye yükselterek maç fazlasıyla da 4. sıraya oturdu. Son sıradaki Antalyaspor ise henüz puanla tanışamadı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
