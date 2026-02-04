10 dakikada fırtına koptu

1 gol-1 asist ile 3 puanı getiren isimlerden olan Muçi, gruptan çıkmak adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi: "Maçın başında yavaş başladık ve çok atak yapamadık. 2. yarıda daha baskılı oynadık. İlk golü bulduk ve kontrol de tamamen bizdeydi. Bu tip maçlar hep zordur. İlk golü bulana kadar zorlanırsınız. Benim performansımda çevremin ve iyi bir takım olmamızın önemi büyük."Bordo-mavililerin son dönemdeki çıkıştaki ismi Muçi, Fethiye maçını da boş geçmedi. Arnavut oyuncu, kupadaki İstanbulspor karşılaşmasındaki 2 gol-1 asistlik performansının ardından Fethiye maçını da 1 gol-1 asistle kapattı. Bu sezon Beşiktaş'tan kiralık olarak Karadeniz ekibinin kadrosuna katılan oyuncu, ligde şu ana kadar 8 gol ve 1 asistle takımını sırtlayan isimlerden oldu.Yeni transferlerden Chibuike Nwaiwu, hızlı adapte olduğunu söyleyip "Bir aile buldum" dedi. Nijeryalı oyuncu şunları dedi: "İyi bir maç oldu, ilk yarıda golü bulmak için mücadele ettik ama olmadı. Sadece gol eksik kaldı. İkinci yarı fırsatları değerlendirince kazanan biz olduk. Fatih Tekke çok iyi bir hoca. Herkes aile gibi ve birbiri için oynuyor. Hemen adapte oldum. Çok iyi bir ortam var. Herkes birbirini seviyor. Bir ailenin içine geldim."Antalyaspor maçının 2. yarısında sakatlanan Zubkov'un alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edildi. 29 yaşındaki oyuncunun Samsunspor karşılaşmasını kaçıracağı, Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin de riskli olduğu öğrenilirken, kanat bölgesinde teknik direktör Fatih Tekke, takım içinde yeni alternatif arıyor. Tekke'nin, Mustafa Eskihellaç'ı kanatta kullanması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.Trabzonspor, Fethiyespor karşısında sahaya çıktığında ilk 5 dakikada futbolu değil, adeta bir yer tespit çalışmasını izledik. "Acaba kim nerede oynuyor?" sorusu, maçın önüne geçti. Orijinal mevkiinde oynayan futbolcu sayısı, oynamayanlardan daha azdı. Kağıt üzerindegörünen bu yapı, sahaya yansıdığında ise dağınık, kopuk ve belirsiz bir tablo ortaya çıkardı. Asıl problem, Trabzonspor'un set oyununda tamamen tıkanmasıydı. Zubkov'un yokluğunda, Trabzonspor'un hücumda ne kadar sıradan ve üretkenlikten uzak kaldığı net şekilde ortaya çıktı. Bir futbol klişesi olarak ilk yarıyla ikinci yarı, siyahla beyaz gibi farklıydı desek aslında tam olarak yeridir.Trabzonspor zaten maç öncesinde mutlak favori olarak gösterildiği bir maçı kazandı ancak yedek kulübesinde bekleyen oyuncuların Fethiyespor karşısındaki görüntüsü ciddi mesajlar içeriyordu. Hatta ofsayt nedeniyle verilmeyen Fethiyespor golü, Trabzonspor'daki gol yeme sorununun ciddi şekilde devam ettiğini gösterdi. Transfer sezonu bitiyor ve Trabzonspor'un çok net