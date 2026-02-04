Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa’dan Atakan Müjde’yi kiraladı

Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa'dan Atakan Müjde'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün resmi sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Atakan Müjde'nin transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Atakan Müjde'yi, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.den yarım sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Atakan Müjde'ye Amedspor forması altında başarılarla dolu bir dönem diliyor, transferin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.