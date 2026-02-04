Başakşehir’den kupada 4 gollü galibiyet

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Aatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 4-1 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Fayzullayev, 22. dakikada Shomurodov, 50. dakikada Crespo ve 65. dakikada Brnic kaydetti. Karagümrük'ün tek golü 79'da Kone'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir, puanını 6'ya çıkardı. Karagümrük ise 2 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak. Karagümrük ise Fethiyespor ile karşılaşacak.

