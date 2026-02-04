Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir'den kupada 4 gollü galibiyet
Giriş Tarihi: 4.02.2026 17:22 Son Güncelleme: 4.02.2026 17:25

Başakşehir'den kupada 4 gollü galibiyet

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. İşte maçta atılan goller...

Başakşehir’den kupada 4 gollü galibiyet
  • ABONE OL

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Aatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 4-1 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Fayzullayev, 22. dakikada Shomurodov, 50. dakikada Crespo ve 65. dakikada Brnic kaydetti. Karagümrük'ün tek golü 79'da Kone'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir, puanını 6'ya çıkardı. Karagümrük ise 2 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak. Karagümrük ise Fethiyespor ile karşılaşacak.

GOL | Fatih Karagümrük 0-1 RAMS Başakşehir

GOL | Fatih Karagümrük 0-2 RAMS Başakşehir

GOL | Fatih Karagümrük 0-3 RAMS Başakşehir

GOL | Fatih Karagümrük 0-4 RAMS Başakşehir

GOL | Fatih Karagümrük 1-4 RAMS Başakşehir

ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir'den kupada 4 gollü galibiyet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz