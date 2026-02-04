Son dakika haberi: Fenerbahçe, N’Golo Kante’ye kavuşuyor! Paylaşımlar peş peşe geldi...

Ardından Fenerbahçe, Kante transferini, kendisiyle özdeşleşen müziği ile açıkladı. Daha sonra ise 'Hoş geldin' paylaşımı yapıldı.
Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026
Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante. pic.twitter.com/Yd8t0lldUd
Sarı-lacivertliler, Kante için ilk olarak, "Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok..." paylaşımını yaptı.
Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok... https://t.co/y7qlrhUIFy— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 3, 2026
Fenerbahçe yeni transferi N'Golo Kante'yi TFF'ye bildirdi. Sarı-lacivertliler, Fransız oyuncunun lisansını da çıkardı.