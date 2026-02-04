Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe, N'Golo Kante'ye kavuşuyor! Paylaşımlar peş peşe geldi...
Giriş Tarihi: 4.02.2026 08:58 Son Güncelleme: 4.02.2026 09:03

Son dakika haberi: Fenerbahçe, N'Golo Kante'ye kavuşuyor! Paylaşımlar peş peşe geldi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, tecrübeli orta saha oyuncusu N’Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Fransız yıldızın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

09:00

Kante müziği ve duyurusu paylaşıldı!

Ardından Fenerbahçe, Kante transferini, kendisiyle özdeşleşen müziği ile açıkladı. Daha sonra ise 'Hoş geldin' paylaşımı yapıldı.

08:59

Kante için ilk paylaşım!

Sarı-lacivertliler, Kante için ilk olarak, "Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok..." paylaşımını yaptı.

08:55

Fenerbahçe, transferi TFF'ye bildirdi!

Fenerbahçe yeni transferi N'Golo Kante'yi TFF'ye bildirdi. Sarı-lacivertliler, Fransız oyuncunun lisansını da çıkardı.

