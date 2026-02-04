Corendon Alanyaspor kupada farklı kazandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. A Grubu 3. hafta maçında 1. Lig ekibi Boluspor, sahasında Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'u konuk etti.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 4-0'lık skorla konuk ekip kazandı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri; Ianis Hagi (2) ve Steve Mounie (2) kaydetti.
Bu sonucun ardından Alanyaspor 7 puana yükselirken, Boluspor 1 puanda kaldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOL | Boluspor 0-1 Corendon Alanyaspor
GOL | Boluspor 0-2 Corendon Alanyaspor
GOL | Boluspor 0-3 Corendon Alanyaspor
GOL | Boluspor 0-4 Corendon Alanyaspor