Giriş Tarihi: 4.02.2026 15:05 Son Güncelleme: 4.02.2026 15:08

Corendon Alanyaspor kupada farklı kazandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. A Grubu 3. hafta maçında 1. Lig ekibi Boluspor, sahasında Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 4-0'lık skorla konuk ekip kazandı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri; Ianis Hagi (2) ve Steve Mounie (2) kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 7 puana yükselirken, Boluspor 1 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Boluspor 0-1 Corendon Alanyaspor

GOL | Boluspor 0-2 Corendon Alanyaspor

GOL | Boluspor 0-3 Corendon Alanyaspor

GOL | Boluspor 0-4 Corendon Alanyaspor

