Ederson yazılır Süperson okunur!
Ederson yazılır Süperson okunur!

Ederson yazılır Süperson okunur!
Son haftalarda eleştirilen Ederson, FCSB ve Kocaelispor maçlarında yaptığı kurtarışlarla hakkında yapılan yorumlara sahada yanıt verdi. Bu sezon 24 maçta 19 gol yiyen, 11 maçta kalesini gole kapatan Brezilyalı eldiven, toplamda kritik 29 kurtarışla kalesinde alkış aldı. Avrupa Ligi'nde 1-1 biten FCSB karşılaşmasında 7 önemli pozisyonda rakibe duvar oldu. Kocaelispor karşısında da ilk yarıda rakibin baskısını kesen en önemli isimdi. 4 pozisyonu uzaklaştırdı, bir de çok kritik pozisyonda gole izin vermedi.
Ederson yazılır Süperson okunur!
