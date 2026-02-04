Ederson yazılır Süperson okunur!

Son haftalarda eleştirilen Ederson, FCSB ve Kocaelispor maçlarında yaptığı kurtarışlarla hakkında yapılan yorumlara sahada yanıt verdi.
Bu sezon 24 maçta 19 gol yiyen, 11
maçta kalesini gole kapatan Brezilyalı eldiven, toplamda kritik 29 kurtarışla kalesinde alkış aldı.
Avrupa Ligi'nde 1-1 biten FCSB
karşılaşmasında 7 önemli pozisyonda rakibe
duvar oldu. Kocaelispor karşısında da ilk
yarıda rakibin baskısını kesen en önemli
isimdi. 4 pozisyonu uzaklaştırdı, bir de
çok kritik pozisyonda gole izin vermedi.