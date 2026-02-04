Ederson yazılır Süperson okunur!

Son haftalarda eleştirilen Ederson,Bu sezon 24 maçta 19 gol yiyen, 11maçta kalesini gole kapatan Brezilyalı eldiven,Avrupa Ligi'nde 1-1 biten FCSBkarşılaşmasında 7 önemli pozisyonda rakibeduvar oldu. Kocaelispor karşısında da ilkyarıda rakibin baskısını kesen en önemliisimdi. 4 pozisyonu uzaklaştırdı, bir deçok kritik pozisyonda gole izin vermedi.