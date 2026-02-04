Ernest Muçi fırtınası esmeye devam ediyor

Beşiktaş'tan sezon başladıktan sonra 1 milyon avroya kiralanan Arnavut futbolcu, bordo-mavili takım formasıyla Süper Lig'de 16 karşılaşmada 8 gol kaydederken Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip ağlara 4 karşılaşmada 3 gol gönderdi.

Karadeniz ekibinde, Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere oynadığı toplam 21 karşılaşmada 11 gol kaydeden Arnavut oyuncu, Beşiktaş'taki döneminden çok daha fazla skor katkısı yaptı.

- Onuachu'dan sonra en fazla gol atan oyuncu

Ernest Muçi, 11 golle Trabzonspor'da golcü oyuncu Paul Onuachu'dan sonra en fazla rakip fileleri havalandıran oyuncu oldu.

Onuachu, Süper Lig'de 17 maçta 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 1 gol olmak üzere toplam 19 karşılaşmada 14 gol ile bordo-mavililerin en golcü oyuncusu olurken Muçi, Fethiyespor karşısında attığı gol ile 23 resmi maçta 10 gol kaydeden Augusto'yu geride bıraktı.

KUPANIN EN GOLCÜSÜ

Muçi, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncularından biri oldu.

Türkiye Kupası'nda bu sezon 11 gol atan Trabzonspor'da Muçi, ara transferde Belçika'nın Anderlecht takımına transfer olan Danylo Sikan ile birlikte 3 golle en fazla gol kaydeden oyuncu konumunda bulunuyor.

Muçi, Trabzonpor'un galip geldiği İstanbulspor maçında 2, Fethiyespor maçında da 1 gol ile skora katkı yaptı.

LİGDE GOL ATTIĞI MAÇLARDA 13 PUAN KAZANILDI

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile hanesine 13 puan yazdırdı.

Bordo-mavili takımdaki ilk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, özellikle son haftalarda takımına adeta hayat verdi.

Muçi, Trabzonspor'un galibiyetle ayrıldığı RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında ikişer, TÜMOSAN Konyaspor ve Kocaelispor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

Arnavut futbolcu, berabere kaldıkları Beşiktaş ile kaybettikleri Gençlerbirliği karşılaşmalarında da birer kez topu filelere gönderdi.