Fenerbahçe’den Başkan Erdoğan’a Kante transferi için teşekkür!

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından Fransız oyuncu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler transferi resmi olarak açıklarken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da konuya ilişkin kulübün resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

Saran, transferin çözümünde etkili olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Taraftarların kulübe inancının kendileri adına motivasyon kaynağı olduğunu belirten Saran, "Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kanté'nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

"TAKIMIMIZIN YANINDA OLMA ZAMANI"

Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur. Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.