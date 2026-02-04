Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’da Furkan Koçak ile Yusuf Dağhan Kahraman ilk kez A takımda forma giydi
Giriş Tarihi: 4.02.2026 23:06 Son Güncelleme: 4.02.2026 23:07

Galatasaray’ın genç futbolcuları Furkan Koçak ve Yusuf Dağhan Kahraman, İstanbulspor maçıyla A takımda ilk maçına çıktı.

İHA
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk ederken, sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk bu müsabakada 4 genç futbolcusuna şans verdi.

Gökdeniz Gürpüz, 11'de başladığı maçta 75. dakikada yerini bir diğer genç futbolcu Ada Yüzgeç'e bıraktı.

Yedek başlayan Furkan Koçak 83. dakikada Eren Elmalı'nın, Yusuf Dağhan Kahraman da 88. dakikada Kazımcan Karataş'ın yerine oyuna dahil oldu. Furkan ile Yusuf Dağhan böylece sarı-kırmızılılarda A takımda ilk kez forma oynama heyecanını yaşadı.

