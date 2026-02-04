Gelecek yatırımı Olaitan!

Siyah-beyazlılar, sürpriz bir şekilde Göztepe'den Junior Olaitan'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş, Beninli orta saha ile 3.5+1 yıllığına anlaşma sağlarken, dün İstanbul'a gelen oyuncu akşam saatlerinde imzayı attı.Beşiktaş'ın, 23 yaşındaki futbolcuyu gelecek yıl değişecek olan +4 genç oyuncu kontenjanı için kadrosuna dahil ettiği belirtildi.Öğle saatlerinde İstanbul'a gelen Junior Olaitan, havalimanında objektiflere Kartal pençesi ile poz verdi. 23 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünde de aynı görüntüyü sergilerken ardından imzayı attı.Beşiktaş, gözünü kulağını kaleci transferi için İngiltere'den gelecek habere çevirdi. Siyah-beyazlılar, Filip Jörgensen'i beklerken artık saatler azaldığı için diğer görüşmeleri de yürütmeye başladı. Leeds United'dan Lucas Perri'yi kulübü bırakmayınca, Leeds'in diğer eldiveni Illan Meslier için temaslar yoğunlaştırıldı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fransız kaleci için hem oyuncu hem de kulübüyle şartlar konuşuluyor.Beşiktaş, sağ bek transferiiçin gözünü Fransa'yaçevirdi. Siyah-beyazlılar,Marsilya forması giyenAmir Murillo'yu renklerinebağlamak istiyor.Marsilya'dan haberbekliyor. Bu sezon 25 müsabakadater döken 184 cmboyundaki oyuncu, 2gol atarken 4 asistyaptı.