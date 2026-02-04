Gelecek yatırımı Olaitan!

Siyah-beyazlılar, sürpriz bir şekilde Göztepe'den Junior Olaitan'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş, Beninli orta saha ile 3.5+1 yıllığına anlaşma sağlarken, dün İstanbul'a gelen oyuncu akşam saatlerinde imzayı attı. İzmir ekibinin sezon başında Grenoble'dan 850 bin Euro bonservis ücretiyle aldığı oyuncu için 6 milyon Euro verileceği kaydedildi.
Beşiktaş'ın, 23 yaşındaki futbolcuyu gelecek yıl değişecek olan +4 genç oyuncu kontenjanı için kadrosuna dahil ettiği belirtildi. Gelecek yatırımı olarak görülen Olaitan'ın potansiyeline inanan teknik heyet ve scout ekibi, bu transfere olumlu görüş verdi. Başarılı 10 numara, bu sezon 18 maçta 997 dakika sahada kalırken 2 gol atabildi.
KARTAL PENÇESİNİ ÇOK SEVİYOR
Öğle saatlerinde İstanbul'a gelen Junior Olaitan, havalimanında objektiflere Kartal pençesi ile poz verdi. 23 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünde de aynı görüntüyü sergilerken ardından imzayı attı.
KALEDE SICAK SAATLERE GİRİLDİ
Beşiktaş, gözünü kulağını kaleci transferi için İngiltere'den gelecek habere çevirdi. Siyah-beyazlılar, Filip Jörgensen'i beklerken artık saatler azaldığı için diğer görüşmeleri de yürütmeye başladı. Leeds United'dan Lucas Perri'yi kulübü bırakmayınca, Leeds'in diğer eldiveni Illan Meslier için temaslar yoğunlaştırıldı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fransız kaleci için hem oyuncu hem de kulübüyle şartlar konuşuluyor. Kartal, transferin son günlerinde Jörgensen'i hâlâ 1 numarada tutsa da Chelsea'nin tavrında bir değişiklik yaşanmadı.
SAĞ BEKTE ROTA AMİR MURİLLO!
Beşiktaş, sağ bek transferi
için gözünü Fransa'ya
çevirdi. Siyah-beyazlılar,
Marsilya forması giyen
Amir Murillo'yu renklerine
bağlamak istiyor. 29 yaşındaki Panamalı futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için pazarlık yapan Beşiktaş yönetimi,
Marsilya'dan haber
bekliyor. Bu sezon 25 müsabakada
ter döken 184 cm
boyundaki oyuncu, 2
gol atarken 4 asist
yaptı.