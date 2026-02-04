Göztepe, Olaitan’ın yerini doldurdu!

Göztepe, Beşiktaş'a imza atan Olaitan ve Portekiz ekibi Alverca'ya kiralık gönderilen Rhaldney'in gidişleriyle kadrosunu yeni bir isimle güçlendirdi.

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un ülkesinde Levski Sofya'yı çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi olan 24 yaşındaki Krastev'le anlaşmaya vardı. İngiltere'de Championship'te Oxford United forması giyen Krastev'in bonservisinin Belçika kulübü Lommel SK'da olduğu, ilk etapta sezon sonuna kadar kadroya katılacağı öğrenildi.

KARİYERİ

Bulgaristan A Milli Takımı'nda da forma giyen Krastev, 2021-2022 sezonunda Stoilov'un çalıştırdığı Levski Sofya'yla Bulgaristan Kupası'nı kazandı. Filip Krastev'in gelişiyle Stoilov, 3 sezondur görev yaptığı Göztepe'ye ilk kez Bulgar futbolcu transfer etmiş olacak.

Göztepe, 2021'den beri ülkemizde Ankaraspor, Eyüpspor ve Bodrum FK formalarını giyen 24 yaşındaki Ganalı orta saha Musah Mohammed'e de imza attıracak.

OLAITAN'DAN 6 AYDA 5 MİLYON EURO

Sport Republic yönetiminde daha önce Brezilya'dan keşfettiği Romulo'yu tek sezonluk Süper Lig macerasının ardından 20+5 milyon Euro gibi Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırarak Almanya'da RB Leipzig'e satan Göztepe, Olaitan'dan da kısa süre içinde büyük gelir elde etti. Sezon başında Fransa'nın Grenoble kulübünden 850 bin Euro bonservis bedeliyle alınan 23 yaşındaki 10 numara ligde 17 maçta göstertiği performansla sarı-kırmızılılara 5+1 milyon Euro bonservis geliri kazandırarak Beşiktaş'a imza attı.