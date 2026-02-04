Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe Sportif Direktörü Mance, Musah Mohammed'i övdü: "Çok yönlü bir futbolcu"
Giriş Tarihi: 4.02.2026 16:57

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Musah Mohammed transferi hakkında, "Birden fazla pozisyonda görev alabilen, çok yönlü bir futbolcu" dedi.


Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, yeni transferleri Ganalı Musah Mohammed'in birden fazla pozisyonda görev alabilen, çok yönlü bir futbolcu olduğunu belirtti.

Mance, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Musah Mohammed'le ilgili değerlendirmede bulundu.

Uzun süredir takip ettikleri oyuncunun 1 yılı kulüp opsiyonlu 3,5+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığını kaydeden Mance, "Birden fazla pozisyonda görev alabilen, çok yönlü bir futbolcu. Hocamızın çalışmaları altında bu özelliklerini daha da geliştirerek takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mance, oyuncuya sarı-kırmızılı formayla başarı diledi.

