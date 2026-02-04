İkinci Vecino vakası: Svanberg

Hakan Çalhanoğlu, Fofana, Ederson, F.Ruiz ve P.Gueye gibi isimlerle ilgilenen G.Saray, son anda Wolfsburg'un yedeği M.Svanberg'i gündemine aldı. Hem Alman kulübü hem de İsveçli orta saha ile anlaşma sağlandı. Yarım sezonluk toplam maliyeti 2 milyon Euro'yu bulan Svanberg için uçuş planlaması yapıldı. Ancak bu isim sosyal medyada çıkınca taraftarların tepkisi sert oldu. İstifaya davet edilen yönetim de Noa Lang'ın menajerlik şirketinden gelen Svanberg önerisini rafa kaldırdı. Buna benzer süreç 2 buçuk sene önce yaşandı.Orta saha için transfer piyasasına çıkan G.Saray, Sergi Altimira için girişimde bulundu. 24 yaşındaki İspanyol oyuncuyu ilk 11'de Renato Nhanga'ya göre daha deneyimli bir isim olarak düşünen sarı-kırmızılılar, Real Betis ile masaya oturdu. İspanyollar 20 milyon Euro isterken Aslan bu bedeli düşürmek için çabalıyor. Bu sezon 26 maça çıkan oyuncu, 2 gol-2 asist katkısı verdi.