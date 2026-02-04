Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Junior Olaitan, Beşiktaş tarihindeki ilk Beninli futbolcu oldu
Giriş Tarihi: 4.02.2026 11:16

Beşiktaş'ın Süper Lig ekiplerinden Göztepe'den renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Junior Olaitan, siyah-beyazlı kulübün ilk Beninli futbolcusu olarak tarihe geçti.

Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 195 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlıların kış transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Olaitan, kulüp tarihinin 196. yabancı futbolcusu oldu.

KARİYERİ

Junior Olaitan, Ocak 2022'de Benin ekiplerinden Ayema'dan Fransa'nın Niort takımına transfer olarak Avrupa'ya adım attı.

Üç buçuk sezon top koşturduğu Fransa'da Troyes ve Grenoble'da da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, geride kalan ağustos ayında Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu.

İzmir ekibinde gösterdiği performansla dikkati çeken Olaitan, siyah-beyazlıların radarına girdi.

Beşiktaş, yapılan görüşmelerin ardından Beninli futbolcu ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı ve oyuncuyu renklerine bağladı.

BEŞİKTAŞ TARİHİNDEKİ İLK BENİNLİ FUTBOLCU

Junior Olaitan, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki ilk Beninli futbolcu oldu.

Bugüne dek 55 farklı ülkeden 195 futbolcu siyah-beyazlı formayı giyerken Beşiktaş, ilk kez Beninli bir futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi.

MİLLİ TAKIM İLE 38 MAÇA ÇIKTI

Beninli futbolcu Junior Olaitan, ilk milli maçına 2 Eylül 2021'de Madagaskar karşısında çıktı.

Michel Dussuyer teknik direktörlüğünde Madagaskar'a karşı ilk kez milli formayı giyen Olaitan, 84. dakikada oyuna dahil olmuş ve Benin Milli Takımı formasını terletmeye başlamıştı.

Milli formayı A takım seviyesinde 38 kez giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 kez gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ'IN ÜÇÜNCÜ TRANSFERİ

Olaitan, Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı üçüncü oyuncu oldu.

Siyah-beyazlılar, kış transfer döneminde şimdiye kadar Yasin Özcan, Kristjan Asllani ve Junior Olaitan ile sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ'IN YABANCI FUTBOLCULARI

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular
Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya 13 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz 13 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Çekya 5 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Fransa 5 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Kolombiya 3 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko
Fildişi Sahilleri 2 Eric Bailly, Badra Cisse
Mali 2 Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk 2 Ernest Muçi, Kristjan Asllani
Belçika 1 Michy Batshuayi
Cezayir 1 Rachid Ghezzal
Danimarka 1 Peter Kjaer
Ekvador 1 Keny Arroyo
Ermenistan 1 Aras Özbiliz
Gambiya 1 Omar Colley
Gine 1 Souleymane Youla
Güney Afrika 1 Fani Madida
İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson
Japonya 1 Shinji Kagawa
Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova 1 Milot Rashica
Libya 1 Moatasem Al-Musrati
Rusya 1 Dmitriy Khlestov
Tunus 1 Zoubaier Baya
Ukrayna 1 Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları 1 Bebe
Benin 1 Junior Olaitan

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

