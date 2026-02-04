Junior Olaitan: "Beşiktaş, Türkiye’nin en büyük takımlarından biri"

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dördüncü transferini, Göztepe'den Junior Olaitan'ı renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Olaitan, Beşiktaş YouTube'a özel açıklamalarda bulundu.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Olaitan, "Menajerimden haber geldiğinde uyuyordum. Bu büyük bir fırsat ve bunu elde etmek için sabırsızlanıyorum dedim.Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Aslında, bunu pek beklemiyordum. Kendi işime odaklıydım. Şimdi burada olduğum için çok heyecanlıyım.



Çok iyi hissediyorum ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bütün ekiple tanışmayı bekliyorum.

"KAZANMAYA AÇ BİR OYUNCUYUM"

Ben hırslı bir oyuncuyum. Kazanmaya daima aç bir oyuncuyum ve takıma her zaman yardım etmek istiyorum. Umarım Beşiktaş'ta yeni takım arkadaşımla birlikte iyi bir takım oluştururuz. Artık buradayım. Pazar günü sizleri görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.